JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mengenal Kebaruan di Suzuki XL7 Hybrid Alpha Kuro

Jumat, 19 September 2025 – 16:29 WIB
Suzuki XL7 Hybrid Alpha Kuro resmi dijual di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan varian anyar dari lini mobil ramah lingkungan mereka, Suzuki XL7 Hybrid Alpha Kuro di Jakarta, Jumat (19/9).

Varian khusus Suzuki XL7 Hybrid Alpha Kuro hadir dengan tampilan berbeda dengan eksterior yang didominasi aksen hitam.

"Peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen Suzuki dalam menghadirkan inovasi sekaligus memperkuat hubungan dengan pelanggan di Indonesia," kata Presiden Direktur PT. SIS Minoru Amano dalam acara peluncuran via daring.

Amano mengatakan bahwa kata "Kuro" dalam nama Suzuki New XL7 Hybrid Alpha Kuro berarti hitam.

Seperti namanya, aksen hitam disematkan pada beberapa bagian eksterior SUV hybrid tersebut.

Pembaruan eksterior pada Suzuki XL7 Hybrid Alpha Kuro meliputi lampu utama LED, lampu kombinasi belakang, serta bumper bawah dengan aksen hitam.

Kesan agresif dari kelir hitam itu juga menjalar ke bagian roof rail, gagang pintu, spoiler, garnis belakang serta emblem Alpha.

Suzuki XL7 Hybrid Alpha Kuro masih mengandalkan mesin K15B 1.462 cc yang dapat menghasilkan tenaga maksimum 104 PS dan torsi 138 Nm.

