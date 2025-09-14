Close Banner Apps JPNN.com
Mengenal Kekuatan Supersport Hybrid Ferrari 849 Testarossa

Minggu, 14 September 2025 – 06:11 WIB
Supersport hybrid Ferrari 849 Testarossa. Foto: ferrari

jpnn.com - Supersport hybrid terbaru Ferrari 849 Testarossa, diklaim memiliki sistem penggerak yang didukung tiga motor listrik.

Sistem plug-in hybrid suksesor SF90 Stradale itu terdiri atas mesin V8 twin-turbo yang dipadukan dengan tiga motor listrik, baterai tegangan tinggi, dan inverter.

Sistem tersebut menghasilkan total daya powertrain hingga 1.050 hp atau 50 hp lebih besar dibandingkan SF90 Stradale.

Arsitektur powertrain plug-in hybrid 849 Testarossa telah dirancang untuk mengoptimalkan performa, dinamika, dan kemudahan penggunaan kendaraan.

Selain sistem brake-by-wire generasi terbaru, Ferrari 849 Testarossa dilengkapi pengontrol ABS Evo Ferrari yang meningkatkan presisi dan konsistensi pengereman.

Ferrari menyebut dapur tenaga 849 Testarossa telah mengadopsi sistem mesin balap.

Supersport itu bisa melaju dari kecepatan nol ke 100 km per jam hanya dalam 2,3 detik.

Ferrari juga membekali pengemudi 849 Testarossa dengan pilihan empat mode berkendara yang dapat dipilih melalui eManettino, yakni eDrive, Hybrid, Performance, dan Qualify.

