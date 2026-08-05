Mengenal Lebih Dekat Hyundai New Staria di GIIAS 2026

Rabu, 05 Agustus 2026 – 06:49 WIB

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Hyundai Motors Indonesia memperkuat lini kendaraan elektrifikasinya dengan menghadirkan dua MPV premium terbaru, New Staria EV dan Hybrid, di GIIAS 2026.

Keduanya menawarkan pilihan teknologi berbeda untuk menjawab kebutuhan konsumen, yang menginginkan kenyamanan sekaligus efisiensi.

New Staria EV ditujukan bagi pengguna yang ingin beralih ke mobil tanpa emisi.

MPV dibekali motor listrik bertenaga 218 PS dan torsi 350 Nm, dengan jarak tempuh hingga 544 kilometer (NEDC).

Tak hanya itu, Hyundai juga menyematkan fitur Outdoor Vehicle-to-Load (V2L) - sumber listrik portabel melalui soket 220V.

Fitur berguna saat beraktivitas di luar ruangan atau ketika membutuhkan pasokan listrik tambahan.

Di sisi lain, New Staria Hybrid menggabungkan mesin bensin Smartstream 1.6 Turbo dengan motor listrik yang menghasilkan tenaga gabungan hingga 241 dk.

Kombinasi tersebut dirancang untuk menghadirkan performa responsif sekaligus konsumsi bahan bakar yang lebih efisien.