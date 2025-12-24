Mengenal Lebih Dekat Lenovo Aura Edition, Laptop dengan Fitur Canggih

jpnn.com, JAKARTA - Lenovo Indonesia meluncurkan lini laptop Aura Edition yang mencakup Yoga Aura Edition untuk segmen consumer dan ThinkPad Aura Edition untuk segmen commercial.

Ditenagai AI on-device dengan dukungan Lenovo AI Now, pengalaman Copilot+ PC, serta fitur pintar seperti Smart Connect dan Smart Modes, perangkat ini dirancang untuk membantu pengguna bekerja lebih cepat, terstruktur, dan tetap aman.

Lenovo Aura Edition memungkinkan penyusunan proposal bisnis dilakukan lebih efisien, dengan perangkuman referensi instan, identifikasi insight yang lebih cepat, dan alur presentasi yang sistematis.

Consumer Lead Lenovo Indonesia, Santi Nainggolan mengatakan pihaknya percaya AI harus menghadirkan nilai nyata yang langsung dirasakan pengguna.

"Melalui Yoga Aura Edition dengan integrasi Lenovo AI Now dan kemampuan AI on-device, kami menghadirkan pengalaman komputasi yang lebih personal, aman, dan relevan," ujarnya.

Komitmen ini sejalan dengan visi Smarter AI for All, yaitu menghadirkan teknologi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga adaptif terhadap dinamika kerja dan kreativitas modern.

Memahami dinamika kompetisi bisnis, T&DON sebagai spesialis teknik presentasi memaksimalkan Lenovo Aura Edition sebagai enabler strategis dalam penyusunan proposal dan pitching.

Dengan pendekatan dialogis dan berorientasi audiens, mereka menunjukkan pemanfaatan fitur AI untuk memperkuat narasi, menyusun alur persuasif, serta membangun koneksi yang kuat dengan calon klien.