Mengenal Lebih Dekat Teknologi Daihatsu Rocky Hybrid

jpnn.com, TANGERANG - Astra Daihatsu Motor (ADM) ikut serta meramaikan ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang digelar di ICE BSD, Tangerang.

Dalam pameran itu, Daihatus tidak hanya menampailkan sejumlah model, tetapi juga 'membongkar teknologi Rocky e-Smart.

Design Engineering Division Head Research and Development PT ADM Anjar Rosjadi menjelaskan tentang konsep, struktur, dan cara kerja sistem hybrid pada Rocky e-SMART Hybrid secara komprehensif, mulai dari Mesin, Transaxle, dan Baterai dapat dilihat langsung pada unit ini.

Dia menjelaskan Rocky Hybrid dikembangkan dengan menggunakan platform baru berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture).

Platform baru ini menjadi landasan Daihatsu dalam mengembangkan kendaraan yang lebih efisien, stabil, nyaman, dan terjangkau.

"Melalui DNGA, struktur platform, mesin, hingga sistem suspensi dirancang ulang agar lebih ringan dan mampu memberikan pengalaman berkendara lebih optimal sesuai kebutuhan pasar Indonesia," ungkap Anjar.

Rocky Hybrid merupakan series Hybrid yang sepenuhnya digerakkan oleh motor listrik. Dengan teknologi itu mobil bisa memberikan sensasi berkendara seperti mobil listrik.

Sementara, mesin bensin 1.2L WA-VEX berfungsi sebagai generator pengisi daya baterai.