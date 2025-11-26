Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mengenal Lebih Dekat Teknologi Daihatsu Rocky Hybrid

Rabu, 26 November 2025 – 09:58 WIB
Mengenal Lebih Dekat Teknologi Daihatsu Rocky Hybrid - JPNN.COM
Daihatus Rocky e-Smart. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - Astra Daihatsu Motor (ADM) ikut serta meramaikan ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang digelar di ICE BSD, Tangerang.

Dalam pameran itu, Daihatus tidak hanya menampailkan sejumlah model, tetapi juga 'membongkar teknologi Rocky e-Smart.

Design Engineering Division Head Research and Development PT ADM Anjar Rosjadi menjelaskan tentang konsep, struktur, dan cara kerja sistem hybrid pada Rocky e-SMART Hybrid secara komprehensif, mulai dari Mesin, Transaxle, dan Baterai dapat dilihat langsung pada unit ini.

Baca Juga:

Dia menjelaskan Rocky Hybrid dikembangkan dengan menggunakan platform baru berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture).

Platform baru ini menjadi landasan Daihatsu dalam mengembangkan kendaraan yang lebih efisien, stabil, nyaman, dan terjangkau.

"Melalui DNGA, struktur platform, mesin, hingga sistem suspensi dirancang ulang agar lebih ringan dan mampu memberikan pengalaman berkendara lebih optimal sesuai kebutuhan pasar Indonesia," ungkap Anjar.

Baca Juga:

Rocky Hybrid merupakan series Hybrid yang sepenuhnya digerakkan oleh motor listrik. Dengan teknologi itu mobil bisa memberikan sensasi berkendara seperti mobil listrik.

Sementara, mesin bensin 1.2L WA-VEX berfungsi sebagai generator pengisi daya baterai.

Daihatus tidak hanya menampailkan sejumlah model, tetapi juga 'membongkar teknologi Rocky e-Smart.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Daihatsu Rocky Hybrid  Daihatsu  motor listrik  series Hybrid 
BERITA DAIHATSU ROCKY HYBRID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp