Mengenal Maltodekstrin dalam Susu Formula, Sudah Aman BPOM?

jpnn.com, JAKARTA - Banyak orang tua yang masih bertanya-tanya tentang kandungan dalam susu formula, salah satunya maltodekstrin.

Meski kerap disalahpahami, maltodekstrin sebenarnya merupakan bahan yang telah diakui aman dan penggunaannya diatur secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Apa Itu Maltodekstrin?

Maltodekstrin adalah karbohidrat olahan yang berasal dari pati, seperti jagung, beras, atau kentang.

Proses pembuatannya melalui hidrolisis, yaitu pemecahan pati menjadi rantai glukosa yang lebih pendek. Struktur ini membuat maltodekstrin mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi.

Bagi bayi, terutama pada masa awal pertumbuhan, asupan energi sangat dibutuhkan. Energi ini berperan penting dalam mendukung perkembangan otak, kemampuan motorik, serta aktivitas harian bayi yang semakin meningkat.

Peran Maltodekstrin dalam Susu Formula

Tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, maltodekstrin juga memiliki peran teknis dalam kualitas susu formula. Bahan ini membantu menciptakan tekstur susu yang lebih halus, mudah larut saat diseduh, dan tetap stabil.