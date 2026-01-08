Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Mengenal Maltodekstrin dalam Susu Formula, Sudah Aman BPOM?

Kamis, 08 Januari 2026 – 19:44 WIB
Mengenal Maltodekstrin dalam Susu Formula, Sudah Aman BPOM? - JPNN.COM
Nutrisi yang terkandung dalam susu formula dukung perkembangan dan kebutuhan nutrisi. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Banyak orang tua yang masih bertanya-tanya tentang kandungan dalam susu formula, salah satunya maltodekstrin.

Meski kerap disalahpahami, maltodekstrin sebenarnya merupakan bahan yang telah diakui aman dan penggunaannya diatur secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Apa Itu Maltodekstrin?

Baca Juga:

Maltodekstrin adalah karbohidrat olahan yang berasal dari pati, seperti jagung, beras, atau kentang. 

Proses pembuatannya melalui hidrolisis, yaitu pemecahan pati menjadi rantai glukosa yang lebih pendek. Struktur ini membuat maltodekstrin mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi.

Bagi bayi, terutama pada masa awal pertumbuhan, asupan energi sangat dibutuhkan. Energi ini berperan penting dalam mendukung perkembangan otak, kemampuan motorik, serta aktivitas harian bayi yang semakin meningkat.

Baca Juga:

Peran Maltodekstrin dalam Susu Formula

Tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, maltodekstrin juga memiliki peran teknis dalam kualitas susu formula. Bahan ini membantu menciptakan tekstur susu yang lebih halus, mudah larut saat diseduh, dan tetap stabil.

Banyak orang tua yang masih bertanya-tanya tentang kandungan dalam susu formula, salah satunya maltodekstrin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPOM  Maltodextrin  pangan  Susu Formula 
BERITA BPOM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp