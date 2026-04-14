Mengenal Manfaat Standardisasi API SQ pada Lini Pelumas Motul

jpnn.com, JAKARTA - Upaya Motul menjawab tuntutan mesin mobil modern kembali ditegaskan lewat peluncuran lini pelumas terbaru Passenger Car Motor Oil (PCMO) berstandar API SQ.

Produk diperkenalkan oleh PT. Motul Indonesia Energy sejak Februari lalu.

Standar API SQ menjadi sorotan utama karena membawa peningkatan signifikan dibanding generasi sebelumnya.

Regulasi itu dirancang untuk menjawab kebutuhan kendaraan masa kini yang makin kompleks—mulai dari efisiensi bahan bakar hingga perlindungan mesin di kondisi kerja ekstrem.

Managing Director Motul Indonesia, Welmart Purba, menilai evolusi teknologi mesin memaksa industri pelumas ikut beradaptasi.

Mesin modern kini banyak mengusung teknologi downsizing, turbocharger, hingga menghadapi risiko Low Speed Pre-Ignition (LSPI), yang membutuhkan formulasi pelumas lebih canggih.

“API SQ hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mesin terkini yang bekerja dengan tekanan lebih tinggi, tetapi tetap menuntut efisiensi,” ujar Welmart dalam keterangannya, Selasa (14/3).

Sejumlah lini PCMO Motul yang mendapat peningkatan standar API SQ meliputi Multigrade Plus, Multipower Plus, H-Tech 100 Plus, NGEN Hybrid, hingga Motul 300V.