Mengenal Profil BYD Atto 3 Advanced Plus, SUV Listrik Harian

Senin, 09 Februari 2026 – 06:21 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dalam upaya memperkuat strategi kendaraan listriknya di Indonesia, BYD memperkenalkan Atto 3 Advanced Plus sebagai varian terbaru yang melengkapi lini SUV listrik mereka di tanah air.

Peluncuran Atto 3 Advanced Plus di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di Booth BYD Hall D7, JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Atto 3 Advanced Plus mengusung konsep keseimbangan antara kenyamanan, keselamatan, dan kemudahan penggunaan sehari-hari.

Seiring berkembangnya pasar kendaraan listrik, segmen SUV tetap menjadi favorit karena fleksibilitasnya.

Berangkat dari pemahaman tersebut, BYD menghadirkan Atto 3 Advanced Plus sebagai pendekatan customer-centric.

“Atto 3 Advanced Plus menjadi alternatif bagi konsumen yang mencari SUV listrik dengan fitur canggih dan fungsional untuk aktivitas sehari-hari,” kata Head of Public & Government Relations PT. BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan.

Dari sisi performa, Atto 3 Advanced Plus dibekali baterai berkapasitas 49,92 kWh dengan jarak tempuh hingga 410 km.

Dukungan DC fast charging hingga 70 kW memungkinkan pengisian daya lebih efisien, mendukung mobilitas pengguna tanpa banyak kompromi waktu.