JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mengenal Sistem AWD di Nissan X-Trail e-Power, Lebih Tangguh dan Canggih

Minggu, 24 Agustus 2025 – 00:06 WIB
Mengenal Sistem AWD di Nissan X-Trail e-Power, Lebih Tangguh dan Canggih - JPNN.COM
Generasi baru Nissan X-Trail menghadirkan sistem AWD yang memberikan distribusi tenaga lebih presisi, stabilitas, dan tetap nyaman digunakan di jalan. Foto: Nissan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Nissan Indonesia menghadirkan X-Trail e?Power with e?4orce untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang mengingkan kendaraan modern.

Mobil di kelas Sport utility vehicle (SUV) dikatakan sangat tangguh karena memiliki perbedaan penggerak All-Wheel Drive (AWD) dibanding rivalnya.

Sebab, Nissan X-Trail terbaru itu menawarkan penyaluran tenaga sensor canggih dan diklaim bisa mendeteksi selip pada roda.

Head of Sales and Product Planning NMDI, Bima Aristantyo mengatakan mobil tersebut tidak hanya tangguh di medan jalan rusak, tetapi juga nyaman digunakan di jalan aspal.

"Konsumen SUV saat ini tidak hanya mencari performa, tetapi juga kenyamanan dan rasa aman di berbagai kondisi jalan," ungkap Bima dalam siaran persnya, Sabtu (23/8).

Dia menjelaskan X-Trail ini menghadirkan sistem AWD elektrik yang memberikan distribusi tenaga lebih presisi, stabilitas lebih baik, dan tetap nyaman digunakan di jalan sehari-hari.

"Teknologi ini menjadi pembeda utama X-Trail e?Power dengan SUV lain di kelasnya,” tegas Bima.

All New X-Trail juga hadir dengan teknologi e-Power, teknologi penggerak listrik unik dan canggih yang memberi pengalaman berkendara mobil listrik tanpa harus mengisi daya secara eksternal.

Generasi baru Nissan X-Trail menghadirkan sistem AWD yang memberikan distribusi tenaga lebih presisi, stabilitas, dan tetap nyaman digunakan di jalan.

TAGS   Nissan X-Trail e-Power  generasi baru nissan x-trail  Nissan Indonesia  SUV Nissan  AWD 
