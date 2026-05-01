Mengenal Teknologi Pintar Chery Valet Parking Driver

Jumat, 01 Mei 2026 – 18:56 WIB
Chery saat memperkenalkan fitur VPD. Foto: chery

jpnn.com, JAKARTA - Chery mulai menggeser cara pandang soal parkir kendaraan lewat teknologi bernama Valet Parking Driver (VPD).

Sistem itu bukan sekadar fitur bantu parkir biasa, melainkan solusi parkir otonom yang dirancang menjawab kebutuhan mobilitas keluarga modern—terutama di lingkungan urban yang serba padat.

Chery menjelaskan VPD dibangun dengan pendekatan teknologi yang cukup kompleks.

Baca Juga:

Di balik kemampuannya, sistem mengandalkan kombinasi model kecerdasan buatan (AI) end-to-end, jaringan saraf (neural networks), hingga pemrosesan multi-modal dengan skema prediksi ganda (dual-redundancy).

Semua itu dipadukan dengan teknologi persepsi berbasis BEV (Bird’s Eye View), yang memberikan gambaran lingkungan sekitar kendaraan secara menyeluruh.

Tak bekerja sendiri, VPD juga ditopang oleh integrasi berbagai perangkat seperti sensor, kamera, serta sistem penentuan posisi presisi tinggi.

Baca Juga:

Dengan kombinasi tersebut, mobil mampu membaca situasi area parkir secara real-time, termasuk di kondisi yang rumit seperti ruang sempit, jalur berpapasan, hingga keberadaan pejalan kaki.

Salah satu kunci dari teknologi itu terletak pada kemampuan pengambilan keputusan dinamis.

TAGS   Chery  teknologi parkir pintar Chery  Chery Valet Parking Driver  fitur Valet Parking Driver Chery 
