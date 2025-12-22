Mengenal Teknologi QD Mini LED di TV Terbaru AQUA

Senin, 22 Desember 2025 – 16:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi televisi kian pesat. Dari LED konvensional hingga OLED, kini hadir teknologi baru yang ramai diperbincangkan: QD Mini LED.

Teknologi itu menjadi jawaban bagi konsumen yang menginginkan kualitas gambar mendekati OLED, tetapi tetap unggul dalam kecerahan dan daya tahan panel.

QD Mini LED merupakan kombinasi Quantum Dot dan Mini LED. Mini LED berfungsi sebagai sumber cahaya latar dengan ukuran jauh lebih kecil dibanding LED biasa.

Hal itu memungkinkan ribuan lampu bekerja secara presisi melalui banyak zona local dimming.

Sementara itu, Quantum Dot bertugas memperkaya spektrum warna, menghadirkan visual yang lebih hidup dan akurat.

Teknologi QD Mini LED kini dihadirkan AQUA Elektronik melalui AQUA TV QD Mini LED AQT100S90FUX.

Mengusung layar besar hingga 100 inci, televisi dirancang sebagai pusat hiburan premium di ruang keluarga.

Dukungan QD Mini LED dikombinasikan dengan Ultra Crystal-Black Panel, menghasilkan warna hitam lebih pekat, kontras tajam, serta pantulan cahaya yang minim di berbagai kondisi ruangan.