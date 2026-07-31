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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mengenal Teknologi REEV di iCAR V27, Tenaga Besar Jarak Tempuh Jauh

Jumat, 31 Juli 2026 – 15:02 WIB
Mengenal Teknologi REEV di iCAR V27, Tenaga Besar Jarak Tempuh Jauh - JPNN.COM
Teknologi REEV di iCAR V27. Foto: ridho

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Di tengah tren elektrifikasi, iCAR Indonesia memperkenalkan V27 sebagai SUV yang mengusung teknologi Range Extended Electric Vehicle (REEV).

Teknologi itu dirancang untuk menghadirkan sensasi berkendara layaknya mobil listrik.

Namun, tetap memberi rasa tenang saat menempuh perjalanan jauh berkat mesin 1.5L turbo yang berfungsi sebagai pembangkit listrik bagi baterai.

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Konsep tersebut menjadi salah satu daya tarik utama iCAR V27.

SUV berbodi besar itu menggabungkan sistem Golden REEV dengan Three-Motor True Electric AWD.

Soal performa, sistem mampu menghasilkan tenaga hingga 455 PS dan torsi 505 Nm.

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Hasilnya, akselerasi dari 0-100 km/jam diklaim hanya membutuhkan waktu 5,9 detik, dengan distribusi bobot ideal 50:50 yang membantu menjaga stabilitas saat berkendara.

Kemampuan adaptasinya juga diperkuat melalui sembilan mode berkendara, mulai dari ECO, Comfort, Sport, hingga mode khusus seperti Mud, Slippery, Loose, Uneven, dan All Terrain.

Di tengah tren elektrifikasi, iCAR Indonesia memperkenalkan V27 sebagai SUV yang mengusung teknologi Range Extended Electric Vehicle (REEV).

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TAGS   iCar V27  teknologi reev iCAR V27  iCar  icar giias 2026  GIIAS 2026  otomotif 
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