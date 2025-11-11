Mengenal UOG, Inovasi Anak Bangsa yang Menyatukan Dunia Blockchain & Game

jpnn.com, JAKARTA - Peluncuran Universe of Gamers (UOG) membuktikan bahwa industri digital Indonesia terus berkembang.

Token cryptocurrency karya anak bangsa itu memang memiliki misi besar untuk menjembatani dunia blockchain dan gaming yang tengah berkembang pesat.

Pendiri Universe of Gamers Riznanda menyampaikan visi mereka menciptakan ekosistem digital terpadu yang tidak hanya berfokus pada hiburan tetapi juga menghadirkan peluang ekonomi nyata bagi para gamer dan pengembang lokal.

“Universe of Gamers tidak sekadar token digital, tetapi sebuah gerakan yang menghubungkan gamer, pengembang dan ekosistem blockchain dalam satu dunia yang saling terintegrasi,” ujar Riznanda dalam sambutannya pada Selasa (11/10).

Riznanda menyebut melalui peluncuran token UOG yang berjalan di atas ekosistem Solana, tim pengembang juga memperkenalkan sejumlah platform yang akan segera melengkapi ekosistem Universe of Gamers.

Adapun platform itu NFT Marketplace, sebagai wadah jual beli aset digital unik yang berkaitan dengan dunia game. Kedua, Game Play-to-Earn berbasis blockchain, yang memungkinkan pemain mendapatkan keuntungan nyata dari waktu bermain mereka. Kemudian, turnamen e-sport berbasis blockchain, dengan sistem reward transparan dan adil bagi semua peserta. Juga Wallet Game, dompet digital khusus untuk mempermudah transaksi dalam ekosistem UOG.

Menariknya, beberapa platform utama seperti NFT Marketplace (Marketplace UOG) dan Game Play-to-Earn (World Of Monsters) sudah dapat diunduh dan dimainkan melalui Google Play Store serta terus dikembangkan untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi pengguna.

Southwell, CTO UOG menegaskan dengan visi Ultimate Gaming Experience, UOG berkomitmen menghadirkan inovasi yang memperkuat posisi Indonesia di industri blockchain global, sekaligus membuka jalan bagi ekosistem game lokal untuk bersaing di tingkat internasional.