JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Mengerikan, Ini Kata Hodak Sebelum Persib Meladeni Persijap

Senin, 18 Agustus 2025 – 09:02 WIB
Skuad Persib Bandung. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - JEPARA - Tukang Racik Persib Bandung bojan Hodak membuka kemungkinan adanya rotasi susunan pemain timnya saat melakoni pekan kedua BRI Super League di kandang Persijap Jepara, Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Senin (18/8) malam WIB.

Si Maung Persib hanya punya waktu sekitar empat hari untuk mempersiapkan laga melawan Persijap setelah tampil di playoff ACL 2, Rabu (13/8).

"Untuk rotasi, mungkin itu dibutuhkan jika pemain membutuhkan istirahat. Semuanya terlihat oke, jika ada yang perlu diganti, maka saya akan rotasi. Namun, pada dasarnya saya tak akan melakukan banyak perubahan,” tutur Hodak.

Kiper Teja Paku Alam diprediksi akan kembali tampil sejak menit pertama. Itu mengingat kiper asing Maung Bandung Adam Przybek sedang mengalami cedera dan belum siap melakukan debutnya.

“Ada beberapa yang cedera seperti Adam (Przybek), tetapi yang lain, semua siap untuk pertandingan,” ujar Hodak.

Dia mengatakan laga tandang pertama di setiap musim sangat penting.

Lihat hasil dan jadwal pekan kedua serta klasemen BRI Super League sebelum laga Persijap vs Persib.

