Menggiatkan Gaya Hidup Aktif, Holywings Peduli Gelar Senam Sehat di Batam

jpnn.com, BATAM - Holywings Peduli konsisten mengadakan acara dalam upaya mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan dan gaya hidup aktif.

Terbaru, Holywings Peduli kembali menggelar kegiatan Senam Sehat di Livehouse dan Tembak Langit Batam pada Minggu, 26 Oktober 2025.

Kegiatan itu diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan, mayoritas masyarakat umum dari kalangan muda sampai tua terkhusus warga dari Kelurahan Sungai Jodoh dan Kelurahan Tanjung Uma.



Acara yang berlangsung sejak pagi itu dengan suasana meriah dan penuh semangat. Instruktur senam profesional memandu peserta melakukan berbagai gerakan senam ringan dan energik yang cocok untuk segala usia.

Tidak hanya itu, peserta juga diajak mengikuti sesi peregangan dan relaksasi untuk menjaga kebugaran tubuh setelah berolahraga.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli mengungkapkan bahwa acara itu merupakan bagian dari program rutin yang digelar untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai isu kesehatan.



“Tujuan kami sederhana, yaitu mengingatkan masyarakat bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan berolahraga rutin seperti senam sehat, tubuh jadi lebih bugar, pikiran lebih segar, dan imunitas meningkat,” ungkap Andrew Susanto dalam keterangan resmi, Minggu (26/10).



Selain sesi senam, acara juga diisi dengan edukasi singkat mengenai pentingnya olahraga ringan untuk mencegah berbagai penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, hingga gangguan jantung.

Peserta tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, terlebih karena suasana kekeluargaan yang hangat dan penuh energi positif.



Salah satu peserta, Lina (35), mengaku senang bisa mengikuti kegiatan yang diadakan Holywings Peduli.

"Biasanya olahraga itu terasa berat, tetapi lewat acara seperti ini jadi menyenangkan. Musiknya seru, gerakannya gampang diikuti, dan suasananya bikin semangat,” ujarnya.



Program Holywings Peduli ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung gaya hidup sehat dan aktif di berbagai kota di Indonesia.

Setelah sukses menggelar kegiatan serupa di Jakarta, Medan, dan Palembang, kini Batam menjadi kota berikutnya yang merasakan semangat Sehat Bareng, Bahagia Bareng.



Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan pembagian hadiah menarik bagi peserta yang paling aktif selama kegiatan berlangsung.



Dengan adanya kegiatan seperti ini, Holywings Peduli berharap masyarakat semakin menyadari bahwa menjaga kesehatan tidak harus sulit atau mahal, cukup dengan rutin bergerak, bersosialisasi, dan menjaga pola hidup seimbang.

Holywings Peduli yang bekerja sama dengan Livehouse dan Tembak Langit Batam juga memberikan hiburan. Hiburan berisikan lomba yang bertajuk 'Pesta Rakyat' yang diperuntukkan bagi 100 orang warga lainnya dengan hadiah handphone dan sembako. (ded/jpnn)