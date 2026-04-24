Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menghadap Prabowo, Kapolri Listyo Laporkan Sejumlah Program Strategis

Jumat, 24 April 2026 – 22:06 WIB
Presiden Prabowo Subianto bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/4). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo ke Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/4).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih satu jam.

Mereka membahas sejumlah isu strategis terkait keamanan nasional serta kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor.

Baca Juga:

“Kapolri juga melaporkan perkembangan sejumlah program strategis Kepolisian, mulai dari penguatan transformasi digital layanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak proses rekruitmen hingga kedinasan,” ujar Teddy.

“Serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Teddy, Prabowo dan Listyo juga membahas penguatan sinergi antara Kepolisian dengan berbagai lembaga dan sektor terkait dalam mendukung program-program nasional.

Baca Juga:

“Selain itu, dibahas pula sinergi antara Kepolisian dan berbagai lembaga dan sektor terkait guna menguatkan program nasional, baik dalam sektor pertanian, pangan, makan bergizi, penanganan gerak cepat bencana, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Teddy. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapolri Listyo Sigit Prabowo  Kapolri Listyo  program strategis  Presiden Prabowo Subianto 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp