Menghadap Prabowo, Kapolri Listyo Laporkan Sejumlah Program Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo ke Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/4).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih satu jam.

Mereka membahas sejumlah isu strategis terkait keamanan nasional serta kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor.

“Kapolri juga melaporkan perkembangan sejumlah program strategis Kepolisian, mulai dari penguatan transformasi digital layanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak proses rekruitmen hingga kedinasan,” ujar Teddy.

“Serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” lanjutnya.

Menurut Teddy, Prabowo dan Listyo juga membahas penguatan sinergi antara Kepolisian dengan berbagai lembaga dan sektor terkait dalam mendukung program-program nasional.

“Selain itu, dibahas pula sinergi antara Kepolisian dan berbagai lembaga dan sektor terkait guna menguatkan program nasional, baik dalam sektor pertanian, pangan, makan bergizi, penanganan gerak cepat bencana, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Teddy. (mcr4/jpnn)