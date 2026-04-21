Menghadap Prabowo, Luhut Sodorkan Sejumlah Skenario

jpnn.com - Presiden RI Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang menghadap di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Pertemuan Prabowo dan Luhut membahas ketahanan ekonomi di tengah dinamika global.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi nasional sekaligus langkah strategis menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan.

"Dalam pertemuan tersebut dibahas kondisi ekonomi dalam negeri dan dinamika global. Aktivitas ekonomi nasional dinilai masih terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan,” kata Teddy dalam keterangan di Jakarta.

Teddy mengatakan pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi.

Menurut Teddy, dalam kesempatan tersebut Luhut juga memaparkan sejumlah skenario kebijakan yang disiapkan pemerintah.

Skenario kebijakan tersebut disiapkan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat serta memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga.

"Ketua Dewan Ekonomi Nasional menyampaikan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan APBN tetap terkendali, termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan (govtech)," kata Seskab.