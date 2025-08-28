Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Menghadap Prabowo, Mendikdasmen Laporkan Progres Digitalisasi Pendidikan

Kamis, 28 Agustus 2025 – 05:40 WIB
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Negara, pada Rabu (27/8). Foto: dokumentasi Biro Pers

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti terkait perkembangan program digitalisasi pendidikan.

Laporan itu diterima saat Mu’ti menyambangi Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/8).

Mu’ti menyampaikan bahwa program digitalisasi pendidikan kini sudah mulai berjalan dengan baik.

"Kepada Bapak Presiden, progres untuk pelaksanaan program digitalisasi pendidikan yang alhamdulillah sekarang sudah dimulai proses untuk pendaftaran dan penerimaan sekolah-sekolah yang siap untuk menerima, dan InsyaAllah semuanya lancar," ujar Abdul Mu’ti.

Mendikdasmen juga meluruskan kabar yang sempat beredar bahwa seluruh sekolah secara otomatis akan menerima perangkat digital tanpa perlu pengajuan.

Dia menegaskan distribusi perangkat berbasis pada formulir yang diisi oleh sekolah sesuai kebutuhan.

"Sekolah-sekolah itu kami data mana yang sudah siap, dan itu kami nanti akan kirimkan sesuai dengan data yang dikirimkan sekolah itu," kata dia.

Terkait kesiapan teknis, Mu’ti menyampaikan bahwa Kementerian Dikdasmen telah menyiapkan paket materi pembelajaran yang akan digunakan di sekolah-sekolah penerima perangkat pembelajaran digital.

