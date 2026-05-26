Menghadapi Kekacauan Jadi Cara Memahami Ketidakpastian Pasar Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - Ketidakpastian dinilai menjadi kondisi yang tidak terpisahkan dari pasar keuangan global, terutama di tengah meningkatnya dinamika geopolitik dan perubahan ekonomi dunia.

Pelaku pasar disebut harus memahami bahwa kondisi pasar tidak pernah sepenuhnya stabil karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari informasi yang tidak lengkap hingga perubahan kebijakan politik, sosial, dan lingkungan.

Dalam praktiknya, pasar keuangan saat ini makin terhubung secara global. Rantai pasok lintas negara, arus modal internasional, serta kebijakan ekonomi antarnegara membuat perkembangan geopolitik di satu kawasan dapat berdampak cepat terhadap pasar di wilayah lain.

Perubahan seperti pemilu, ketegangan diplomatik, pergeseran aliansi internasional, hingga kebijakan perdagangan disebut menjadi faktor yang turut memengaruhi sentimen pasar dan perilaku investor.

Kondisi tersebut membuat pasar keuangan bergerak berdasarkan ekspektasi kolektif pelaku pasar terhadap masa depan.

Ketika situasi geopolitik berubah, persepsi terhadap risiko juga ikut berubah dan tercermin dalam pergerakan harga aset.

Pengamat menilai, yang paling memengaruhi pasar bukan semata peristiwa geopolitik, melainkan persepsi publik terhadap risiko yang muncul akibat peristiwa tersebut.

Saat ketidakpastian meningkat, investor cenderung mengalihkan aset ke instrumen yang dianggap lebih aman dan stabil.