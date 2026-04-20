Menginap di Rumah Warga, Cara Unik Nikmati PENAS XVII Gorontalo

jpnn.com, GORONTALO - Gorontalo bersiap menyambut gelaran Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII yang akan berlangsung pada 20–25 Juni 2026, dengan berbagai sentuhan khas lokal yang mengedepankan pengalaman ramah dan hangat bagi para tamu.

Acara yang akan dipusatkan di GOR David Tonny ini tak hanya menjadi ajang nasional, tetapi juga momentum gaya hidup berbasis komunitas, di mana ribuan peserta akan merasakan langsung kehidupan masyarakat setempat.

PENAS sendiri dikenal sebagai pertemuan tiga tahunan yang mempertemukan petani, nelayan, dan pelaku agribisnis dari seluruh Indonesia, dengan fokus pada inovasi, jejaring, dan penguatan kapasitas.

Ketua Panitia Daerah Muljady Mario, menyebut kesiapan Gorontalo sebagai tuan rumah telah mendekati tahap akhir.

“Persiapan kami sudah hampir 100 persen, dan kami ingin menghadirkan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta,” ujarnya saat ditemui di Gorontalo, baru-baru ini.

Salah satu daya tarik utama adalah konsep homestay berbasis warga, di mana lebih dari 6.000 rumah penduduk disiapkan sebagai tempat menginap, menciptakan suasana akrab sekaligus memperkenalkan budaya lokal secara langsung.

“Kami telah menyiapkan lebih dari 6.000 rumah warga sebagai homestay di radius maksimal tujuh kilometer dari lokasi utama,” kata Muljady.

Dengan tarif terjangkau, peserta tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga pengalaman kuliner rumahan khas Gorontalo yang disajikan dalam paket menginap.