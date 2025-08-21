Mengingat Memori Mobil Pintar, Ibas Berpantun di Depan Mertua tentang Cinta

Kamis, 21 Agustus 2025 – 19:53 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menghadirkan sentuhan berbeda lewat rangkaian pantun yang tak hanya mengundang senyum, tetapi juga mengikat makna akan cinta, ilmu, dan harapan.

Audiensi bertajuk “Bersinergi Mencerdaskan Negeri: Membangun Generasi Cerdas Bersama Rumah Pintar Nasional” itu menghadirkan para pengurus dan pembina gerakan yang diinisiasi oleh Alm. Ani Yudhoyono sejak 2005 lalu.

Ibas menyapa para peserta dengan penuh semangat dan nuansa kebangsaan.

“Selamat datang di Rumah Kebangsaan MPR RI, Pengawal konstitusi, penjaga kedaulatan rakyat," kata Ibas

Tak lama, dia langsung menyampaikan pantun pembuka yang membuat suasana menjadi lebih cair dan hangat.

“Langit tak selalu berwarna cerah, Namun langkah tak boleh menyerah. Syukur dan terima kasih kami ucapkan, Semoga bernilai pahala dan berkah.”

Pantun tersebut disampaikan langsung oleh Ibas di hadapan Ketua P2RPN, Okke Hatta Rajasa, yang juga merupakan ibu mertuanya.

Tawa ringan dan senyum hangat menyebar di antara para peserta.