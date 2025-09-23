Close Banner Apps JPNN.com
Mengintip Jurus SPPG di Kota Bogor Buat Menu MBG Tanpa Ada Kasus Keracunan

Selasa, 23 September 2025 – 13:55 WIB
Mengintip Jurus SPPG di Kota Bogor Buat Menu MBG Tanpa Ada Kasus Keracunan - JPNN.COM
Dua juru masak dari saat membuat menu MBG di SPPG Kedung Badak 01, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/9). Aristo/JPNN

jpnn.com, BOGOR - Zero accident atau nol kecelakaan dari peristiwa keracunan makanan menjadi status yang bisa dipertahankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kedung Badak 01, Kota Bogor sejak berdiri 6 Januari 2025.

SPPG menjadi satu di antara dapur yang memproduksi Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah dan posyandu.

Kebersihan dan ketelitian menjadi andalan SPPG dalam mempertahankan status zero accident dari peristiwa keracunan. 

Hal itu tampak terlihat saat mereka memberlakukan bahan makanan seperti sayur, kacang-kacangan, hingga daging setelah datang ke lokasi.

Pihak SPPG langsung menerapkan kontrol kualitas atau quality control serta pembersihan bahan makanan setelah barang tiba di tempat. 

Bahan makanan bagus akan disimpan di ruang khusus, sedangkan yang tidak layak dipinggirkan agar tak tercampur.

SPPG Kedung Badak 01 juga menerapkan standar kebersihan tinggi untuk tempat penyimpanan bahan makanan yang lolos seleksi.

Mereka bahkan memakai kulkas yang disetel untuk suhu tertentu untuk menyimpan daging dan sayur. 

SPPG Kedung Badak 01, Kota Bogor punya jurus ketelitian dan kebersihan dalam mengolah MBG, sehingga tak muncul kasus keracunan.

