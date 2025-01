Mengisi Kuliah Umum di Politeknik PU, AHY Bicara Program Makan Bergizi Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY bicara Program Makan Bergizi Gratis saat mengisi kuliah umum di Politeknik Pekerjaan Umum Semarang.



AHY menjelaskan program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.



Mulanya, AHY melemparkan pertanyaan kepada para mahasiswa terkait pengertian Indonesia Emas 2045.

Saat itu, seorang mahasiswa bernama Yayas dari Prodi Jalan dan Jembatan merespons Indonesia Emas sesuai visi misi SDGs atau pembangunan berkelanjutan.



"Indonesia Emas 2045 sejalan atau selaras dengan visi misi SDGs, yaitu no poverty and no hunger (tidak ada kemiskinan dan tidak ada rasa lapar)," kata Yayas diikuti riuhnya tepuk tangan, di Auditorium Soejono Sosrodarsono, Sabtu (11/1).



Lantas, AHY menanggapi dengan memberi penjelasan tentang semangat swasembada pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.



"Itulah mengapa Bapak Presiden Prabowo menghadirkan semangat swasembada pangan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak, karena tidak boleh ada yang stunting dan kelaparan," kata AHY.



Sesuai konteks tersebut, AHY menjelaskan kepada para mahasiswa ihwal SDM unggul telah menjadi tema besar pembangunan lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.



"Saya senang berbicara SDM unggul. Teman-teman semua akan dipersiapkan menjadi tulang punggung pembangunan Indonesia ke depan," kata AHY menjelaskan.



Termasuk di dalamnya menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui SDM unggul dari berbagai sektor, berbagai profesi.

Bagi AHY, Indonesia saat ini sudah makin dipandang dan makin disegani oleh dunia.



Dia bilang Indonesia punya kapasitas untuk menjadi negara yang makin maju ke depan. Tanpa SDM, kekayaan alam Indonesia justru tidak bisa dioptimalkan.



"Sedangkan kita tahu dari Aceh hingga Papua mengandung kekayaan alam yang luar biasa, ini semua harus dijaga, harus bisa gunakan itu menjadi keunggulan kompetitif bangsa kita," kata AHY. (mcr5/jpnn)



Yuk, Simak Juga Video ini!