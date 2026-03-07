Close Banner Apps JPNN.com
Mengisi Ramadan, Majelis Bumi Sakinah Gelar Khataman Al-Qur’an dan Santunan Yatim

Sabtu, 07 Maret 2026 – 03:32 WIB
Majelis Taklim Bumi Sakinah, yang diprakarsai oleh Giwo Rubianto Wiyogo, menggelar kegiatan khataman Al-Qur’an dan santunan anak yatim, Kamis (5/3/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Taklim Bumi Sakinah, yang diprakarsai oleh Giwo Rubianto Wiyogo, menggelar kegiatan khataman Al-Qur’an dan santunan anak yatim, Kamis (5/3).

Kegiatan diawali dengan kajian keislaman yang disampaikan oleh Ustaz Musyafak.

Usai kajian, para jamaah melanjutkan rangkaian kegiatan, dengan pembacaan Al-Qur’an bersama, yang dipimpin oleh Ustadzah Zuryetty.

Dalam sambutannya, Giwo Rubianto membagikan pengalaman spiritualnya, saat menunaikan ibadah umrah.

"Perjalanan tersebut memberikan banyak pelajaran berharga, tentang kesabaran, keikhlasan, serta pentingnya semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT," ujarnya di Jakarta.

Kisah tersebut dia sampaikan sebagai refleksi, agar para jamaah dapat mengambil hikmah, dan semakin meningkatkan kualitas ibadah, khususnya di bulan Ramadhan.

"Khataman itu bukan hanya membaca Al-Qur’an sampai selesai, tetapi memaknai setiap isi ayat ayat Al Quran, agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Selain kegiatan khataman Al-Qur’an, acara itu juga diisi dengan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim, sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan suci Ramadan.

