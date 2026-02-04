Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

Menguatkan Daya Beli Rakyat Sebagai Jalan Menuju Negara Kesejahteraan

Oleh: Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum - Gubernur Jawa Timur 2009-2019

Rabu, 04 Februari 2026 – 10:37 WIB
Menguatkan Daya Beli Rakyat Sebagai Jalan Menuju Negara Kesejahteraan - JPNN.COM
Gubernur Jawa Timur 2009-2019 Dr. H. Soekarwo, S.H., M.Hum. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator paling penting dalam menilai kesehatan, stabilitas, dan arah pembangunan perekonomian suatu negara.

Ketika daya beli menguat, konsumsi rumah tangga meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa tumbuh, sektor produksi bergerak, dan lapangan kerja tercipta.

Sebaliknya, ketika daya beli melemah, pertumbuhan ekonomi kehilangan mesin utamanya, dan tekanan sosial-ekonomi cenderung meningkat.

Baca Juga:

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, daya beli juga menjadi barometer utama apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh rakyat atau hanya tercermin dalam statistik makro.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan porsi di atas 50 persen.

Artinya, kekuatan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam membelanjakan pendapatannya.

Baca Juga:

Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan daya beli bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga agenda strategis negara yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, legitimasi pembangunan, dan keberlanjutan pertumbuhan jangka panjang.

Dalam beberapa waktu terakhir, terutama di wilayah kampung, desa, dan kawasan peri-urban, daya beli masyarakat menunjukkan gejala pelemahan.

Daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator paling penting dalam menilai kesehatan, stabilitas, dan arah pembangunan perekonomian suatu negara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   daya beli  rakyat  negara kesejahteraan  negara  Soekarwo 
BERITA DAYA BELI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp