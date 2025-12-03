Menguji Ulang Janji Reformasi: Kritik Atas Otonomi Daerah, Kepemiluan, dan Kelumpuhan DPD RI

Rabu, 03 Desember 2025 – 13:55 WIB

jpnn.com - Judul Buku: Dinamika Pergeseran Paradigma Otonomi Daerah, Kepemiluan, dan Penguatan Kewenangan DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Penulis: Dedi Iskandar Batubara, dkk

Editor : M. Ridwan

Penerbit: Lembaga Kajian Dialektika

Tempat Terbit : Tangeran Selatan, Banten

Cetakan Pertama : Juli 2025

Jumlah Halaman : xxii, 240 halaman

Ukuran Buku : 15,5x23