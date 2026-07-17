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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Mengulas Fitur-Fitur Anyar di Suzuki XL7 MY2026

Jumat, 17 Juli 2026 – 13:53 WIB
Mengulas Fitur-Fitur Anyar di Suzuki XL7 MY2026 - JPNN.COM
Suzuki XL7 versi 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) memberikan penyegaran pada Suzuki XL7 MY2026 dengan menghadirkan sejumlah fitur baru yang membuatnya makin nyaman.

Pembaruan tidak hanya menyentuh tampilan, tetapi juga teknologi yang mendukung pengalaman berkendara sehari-hari.

Masuk ke dalam kabin, nuansa premium langsung terasa lewat penggunaan panel dekoratif bermotif kayu berwarna gelap, yang dipadukan dengan trim hitam pada dasbor.

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Area tuas transmisi juga tampil lebih segar berkat garnish berwarna cerah, sementara varian Alpha Hybrid dan Beta Hybrid mendapat setir dengan sentuhan Hagane Dark Silver, yang menghadirkan kesan two-tone.

Di sektor hiburan, seluruh varian kini mengusung head unit layar sentuh 9 inci, lebih besar dibanding model sebelumnya.

Sistem multimedia tersebut sudah mendukung konektivitas nirkabel Apple CarPlay dan Android Auto.

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Manfaatnya, pengguna dapat mengakses navigasi, musik, hingga panggilan telepon tanpa perlu menghubungkan kabel.

Suzuki juga meningkatkan aspek keselamatan dengan menyematkan Tire Pressure Monitoring System (TPMS), yang mampu memantau tekanan angin ban secara real time.

Suzuki memberikan penyegaran pada Suzuki XL7 dengan menghadirkan sejumlah fitur baru yang membuatnya makin nyaman.

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