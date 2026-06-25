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JPNN.com - Otomotif - Motor

Mengulas Perbedaan 3 Varian Honda Vario Evo 160

Kamis, 25 Juni 2026 – 12:42 WIB
Mengulas Perbedaan 3 Varian Honda Vario Evo 160 - JPNN.COM
3 varian Honda Vario Evo 160. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - PT. Astra Honda Motor (AHM) baru saja menghadirkan Honda Vario Evo 160 dalam tiga pilihan varian, yakni CBS, CBS Nitro, dan ABS.

Sekilas tampilannya serupa, tetapi masing-masing memiliki karakter yang menyasar kebutuhan pengendara yang berbeda.

Perbedaan paling mencolok terletak pada sistem pengereman. Varian CBS masih mengandalkan kombinasi rem cakram di depan dan tromol di belakang dengan teknologi Combi Brake System.

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Teknologi CBS membantu mendistribusikan pengereman lebih seimbang saat tuas rem kiri ditekan.

Sementara itu, varian ABS menawarkan tingkat keselamatan lebih tinggi berkat Anti-lock Braking System yang mencegah roda terkunci ketika melakukan pengereman mendadak.

Tipe tertinggi tersebut juga sudah dibekali rem cakram di kedua roda.

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Di antara keduanya, hadir CBS Nitro yang secara teknis memiliki spesifikasi sama dengan CBS reguler.

Pembeda utamanya justru ada pada tampilan yang dibuat lebih sporty.

PT. Astra Honda Motor (AHM) baru saja menghadirkan Honda Vario Evo 160 dalam tiga pilihan varian, yakni CBS, CBS Nitro, dan ABS.

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TAGS   Honda Vario EVo 160  Perbedaan varian Honda Vario Evo 160  spesifikasi Honda Vario Evo 160  harga Honda Vario Evo 160 
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