JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Mengungkap Bahaya Mikroplastik dari Sisa Pembakaran Sampah di Jakarta

Minggu, 26 Oktober 2025 – 06:11 WIB
Mengungkap Bahaya Mikroplastik dari Sisa Pembakaran Sampah di Jakarta - JPNN.COM
Ilustrasi sampah di TPST Bantargebang, Kota Bekasi. Foto: ANTARA/Muhammad Zulfikar

jpnn.com, JAKARTA - Hujan yang turun di Jakarta ternyata mengandung partikel mikroplastik. Hal ini disebabkan karena banyaknya pembakaran sampah yang dilakukan masyarakat.

Ketua Sub Kelompok Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Rahmat Aji Pramono mengatakan kandungan mikroplastik sangatlah berbahaya dan bisa menimbulkan serangan jantung dan juga stroke.

"Ketika ada orang dengan diabetes juga merokok, ditambah juga (terpapar) mikroplastik maka risiko terjadinya serangan jantung dan serangan stroke bisa meningkat," kata Rahmat dikutip Minggu (26/10).

Mikroplastik yang berasal dari degradasi limbah plastik termasuk serat sintetis pakaian, debu kendaraan dan ban serta sisa pembakaran sampah plastik berukuran bahkan bisa lebih kecil dari debu dan bakteri.

Rahmat menyampaikan, saat masuk ke dalam organ tubuh, mikroplastik akan menimbulkan peradangan atau perlukaan di organ tersebut.

Bila peradangan terjadi di saluran pernapasan, misalnya, maka menyebabkan masalah kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan lainnya.

Mikroplastik yang berukuran lebih kecil bahkan bisa masuk ke dalam pembuluh darah dan mengakibatkan luka.

"Apalagi kalau perlukaannya di jantung, di otak, efeknya bisa serangan jantung maupun stroke. Tapi hal ini menjadi faktor risiko, bukan serta-merta mikroplastik ini menjadi agen tunggal penyebab penyakitnya," kata Rahmat.

