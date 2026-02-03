Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Mengusung Misi Hattrick Juara, Persib Bandung Tempuh Jalur Langit

Selasa, 03 Februari 2026 – 15:30 WIB
Mengusung Misi Hattrick Juara, Persib Bandung Tempuh Jalur Langit - JPNN.COM
Suasana kegiatan doa bersama Persib Bandung dengan judul 'Menuju Ramadan, Menjaga Puncak, Menuntaskan Juara' di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (3/2/2026). Foto: doc. Persib

jpnn.com - Persib Bandung serius dalam perburuan hattrick juara Liga Indonesia.

Tak hanya mengandalkan kekuatan di atas lapangan, klub berjuluk Maung Bandung itu juga menempuh jalur langit dengan menggelar doa bersama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (3/2/2026).

Kegiatan ini dihadiri jajaran manajemen, pemain, tim pelatih, hingga anak-anak yatim piatu yang diundang secara khusus.

Baca Juga:

Sejumlah pemain inti seperti Layvin Kurzawa, Thom Haye, Marc Klok, hingga pelatih Bojan Hodak tampak khusyuk mengikuti rangkaian acara.

Suasana penuh kehangatan terlihat ketika Layvin Kurzawa menunjukkan sisi humanisnya.

Bek asal Prancis itu menyalami satu per satu anak-anak yatim yang hadir, berbincang singkat, dan tak segan tersenyum lebar.

Baca Juga:

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar menyebut doa bersama ini digelar di momen yang istimewa. Dia berharap keberkahan menyertai perjalanan Persib hingga akhir musim.

"Ini hari yang baik, kami memohon kepada Allah di momen Nisfu Syaban mudah-mudahan doa kita ikabulkan, pemain dikasih kesehatan dan insyaallah bisa juara liga kelima kalinya," kata Umuh.

Persib Bandung menggelar doa bersama dalam rangka menjelang Ramadan dan target hattrick juara Liga Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Persib  Bobotoh  Super League  Liga Indonesia 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp