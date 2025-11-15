Menhan Sjafrie: 4.000 ASN di Jakarta Bakal Jadi Komcad

jpnn.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) kementerian dan lembaga di Jakarta, bakal diikutsertakan menjadi komponen cadangan (komcad).

"Semester pertama 2026 ASN sudah mulai kami latih dan untuk semester pertama ini kami pusatkan di kementerian di Jakarta, kurang lebih 4.000 orang," kata Sjafrie.

Hal itu disampaikannya saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia yang mengikuti retreat di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan di Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

Sjafrie menjelaskan para ASN diikutsertakan menjadi komcad guna menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air dalam mengabdi kepada negara.

Nantinya para ASN yang berusia 18 sampai 35 tahun diikutsertakan dalam berbagai pelatihan dasar militer.

Setelah rangkaian pelatihan dasar selesai, para ASN tersebut akan dipulangkan ke instansi dan lembaga masing-masing untuk melanjutkan pengabdian.

Dia menjelaskan bahwa pelatihan tersebut akan dilakukan secara bertahap.

"Kami bagi setiap triwulan sehingga nanti pada saat semester pertama kita sudah mempunyai komponen cadangan cukup besar. Itulah proyeksi bagaimana negara harus mempertahankan dirinya," tutur Sjafrie.