Menhan Sjafrie Bertemu dengan AHY Bahas Isu Kedaulatan Negara

Jumat, 26 Juni 2026 – 11:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor Kemhan, Kamis (25/6).

Momen pertemuan kedua tokoh seperti diunggah akun Instagram @sjafrie.sjamsoeddin pada Kamis kemarin.

Sjafrie tampak mengenakan kemeja berkelir cokelat dan AHY memakai setelan jas berwarna abu-abu ketika kegiatan.

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Sjafrie menuturkan pertemuan dengan AHY membahas pengamanan dan pengendalian wilayah udara.

Dia mengatakan pertahanan udara menjadi perhatian penting pemerintah, karena akan berpengaruh kepada ketahanan nasional.

Dengan pertahanan ruang udara yang kuat, negara akan mudah menjalankan penguatan perekonomian melalui program Defense Supporting Economy.

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"Pertemuan ini membahas pengamanan dan pengendalian wilayah udara nasional sebagai bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara," kata dia dalam keterangan foto yang diunggah di akun pribadinya dikutip Jumat (26/6).

Namun demikian, Sjafrie tidak menjelaskan secara terperinci poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut.