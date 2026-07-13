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JPNN.com - Nasional - Hukum

Menhan Sjafrie Bertemu Pejabat Satgas PKH Setelah Febrie Adriansyah Jadi Tersangka

Senin, 13 Juli 2026 – 18:46 WIB
Menhan Sjafrie Bertemu Pejabat Satgas PKH Setelah Febrie Adriansyah Jadi Tersangka - JPNN.COM
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Foto: ANTARA/Walda Marison

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di kantornya, Senin (13/7) mengumpulkan sejumlah pimpinan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Menhan yang juga menjabat Ketua Pengarah Satgas PKH mengumpulkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang masing-masing menjabat Wakil Ketua Pengarah I serta II.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh juga turut hadir dalam pertemuan itu.

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Adapun, Sjafrie menemui para pejabat Satgas PKH setelah ketua pelaksana organisasi, yakni Febrie Adriansyah menjadi tersangka korupsi dan TPPU.

Sjafrie mengatakan pertemuan pada Senin ini dilaksanakan sebagai ikhtiar untuk memastikan optimalisasi kinerja Satgas PKH.

Selain itu, kata Sjafrie, pertemuan beragenda sinkronisasi serta evaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH.

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"Rapat ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, kesatuan langkah, serta akuntabilitas seluruh unsur dalam menjalankan tugas penertiban kawasan hutan secara tegas, terukur, dan menjamin hukum ditegakkan serta diawasi prosesnya,” ujar dia dalam Instagram akun @sjafrie.sjamsoeddin dikutip Senin (13/7).

Juru bicara (Jubir) Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan pihaknya belum memutuskan pengganti Febrie sebagai ketua pelaksana.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah pimpinan Satgas PKH untuk membahas sinkronisasi serta evaluasi tugas organisasi.

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TAGS   Satgas PKH  menhan sjafrie  Febrie Adriansyah  Sjafrie Sjamsoeddin 
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