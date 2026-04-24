Menhan Sjafrie Gelar Silaturahmi dengan Purnawirawan TNI, Gatot dan Dudung Hadir

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar silaturahmi dengan para purnawirawan perwira tinggi di TNI di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/4) pagi.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita beserta para kepala staf hadir dalam momen silaturahmi tersebut.

"Kami ingin untuk bersilaturahmi dengan para sesepuh, para senior, dan para purnawirawan TNI," kata dia di kantor Kemhan, Jakarta, Jumat pagi.

Tampak yang hadir dalam silaturahmi itu, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Jenderal TNI (Purn) Andika Muhammad Perkasa, Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Letjen TNI (Purn) Valentinus Suhartono Suratman, Letjen TNI (Purn) Fadillah, dan Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono

Turut jadir pula Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono, Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono, Laksamana TNI (Purn) Siwi Sukma Adji, Laksamana TNI (Purn) Marsetio, Laksamana TNI (Purn) Ade Supandi, Letjen TNI (Purn) Mar. Muhammad Alfan, Baharudin, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto

Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Marsdya TNI (Purn) Imran Baidirus, hingga Marsdya TNI (Purn) Hadiyan Sumintaatmadja.

Sjafrie dalam kesempatan silaturahmi itu menyinggung dua prinsip fundamental yang dilaksanakan oleh TNI dalam pengabdian ke bangsa dan negara.

"Ya, yang tidak terlupa adalah fundamental prinsip dari pengabdian kita pada negara yang secara historis ini merupakan satu turunan historis dari Angkatan 45, yang menjadi penjuru daripada pembangunan pertahanan negara dan khususnya pembangunan Tentara Nasional Indonesia,” ujarnya.