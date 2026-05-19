Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menhan Ungkap Alasan Pembentukan 750 Batalion Baru, Singgung Kedaulatan

Selasa, 19 Mei 2026 – 14:30 WIB
Menhan Ungkap Alasan Pembentukan 750 Batalion Baru, Singgung Kedaulatan - JPNN.COM
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin membeberkan alasan pihaknya membentuk 750 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan baru sampai 2029 saat rapat bersama Komisi I di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).

Mulanya, Sjafrie mengungkap sejumlah negara di regional mempertanyakan alasan Indonesia membentuk 750 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.

"Ada yang kaget dan bertanya, untuk apa bikin 750 Batalyon selama lima tahun," kata dia dalam rapat, Selasa.

Baca Juga:

Sjafrie mengatakan pemerintah membentuk 750 batalion baru karena Indonesia mempunyai 514 kabupaten atau kota dengan 287 juta jiwa.

Dia mengatakan Indonesia bukan berusaha menyerang negara lain ketika membuat 750 batalion baru sampai 2029.

"Kami ingin mengawal kedaulatan negara kita," demikian Sjafrie berbicara dalam rapat.

Baca Juga:

Dia mengatakan negara di regional mengerti ketika Indonesia membentuk 750 batalion baru sampai 2029 untuk kepentingan menjaga kedaulatan. 

"Jadi, kami membangun kemampuan kita ini adalah untuk mengawal ini semuanya. Akhirnya mereka bisa mengerti," katanya.

Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin membeberkan alasan pihaknya membentuk 750 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan. Apa itu?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   batalion  Menhan sjafrie sjamsoeddin  UMKM  siskamling  TNI 
BERITA BATALION LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp