Menhub Apresiasi Kesiapan Sumsel Hadapi Angkutan Lebaran 2026, Perbaikan Jalan Dituntaskan H-10

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru mendampingi Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026 di Provinsi Sumsel yang digelar di Griya Agung, Rabu (25/2).

Rakor tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pangdam, Kapolda, Kabinda, Danlanal, Danlanud, serta para bupati dan wali kota se-Sumsel.

Herman Deru menegaskan kunjungan Menteri Perhubungan menjadi momentum penting untuk menyelaraskan informasi dan memastikan kesiapan transportasi darat, udara, dan perairan menghadapi lonjakan arus mudik dan arus balik Idulfitri 1447 Hijriah.

Baca Juga: Jasa Raharja Paparkan Kesiapan Terintegrasi Jelang Arus Mudik Lebaran

Menurutnya, Sumsel merasa terhormat menjadi provinsi yang dikunjungi setelah Lampung.

Rakor difokuskan pada langkah strategis mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat, termasuk tren kenaikan penumpang pesawat dan moda transportasi lainnya.

Salah satu pembahasan utama adalah percepatan perbaikan jalan nasional sepanjang kurang lebih 1.500 kilometer di Sumsel.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Stimulus Diskon Lebaran Tidak Rugikan Maskapai Penerbangan

“Kementerian Pekerjaan Umum menjamin seluruh lubang di ruas jalan nasional akan ditutup maksimal H-10 sebelum Lebaran. Ruas prioritas antara lain Musi Rawas, Banyuasin, Musi Banyuasin, serta Palembang–Prabumulih hingga Prabumulih–Lahat,” ujar Herman Deru.

Perhatian khusus juga diberikan pada ruas Palembang–Betung yang menjadi simpul strategis kendaraan menuju Jambi dan Aceh.