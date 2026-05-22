Menhub Dudy Sebut Lahan Kertajati Cukup untuk Bangun MRO Pesawat Hercules

jpnn.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengeklaim lahan di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat mencukupi untuk pembangunan pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat C-130/Hercules yang ditargetkan menjadi hub regional Asia.

"Lahan Kertajati masih cukup memadai kok (untuk fasilitas MRO Hercules)," kata Menhub Budi seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Dudy menyebut pengembangan Kertajati sebagai pusat MRO merupakan salah satu program yang telah mulai digagas pemerintah sejak tahun lalu.

Pengembangan tersebut tidak hanya menyasar pesawat Hercules, tetapi juga berbagai jenis armada lainnya.

Dia menjelaskan salah satu rencana yang sudah berjalan adalah pembangunan fasilitas MRO helikopter oleh PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF).

Baca Juga: Replika Kursi Firaun yang Dirampas dari Jimmy Sutopo Sudah Terjual

Saat ini perusahaan tersebut telah mulai melakukan perencanaan terkait proyek tersebut.

"Kalau nggak salah tahun kemarin sudah mulai digagas, di antaranya dari PT GMF akan membangun pusat MRO untuk helikopter," kata dia.