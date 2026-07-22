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JPNN.com - Daerah

Menhub Setujui Reaktivasi Bandara Husein, Siap Layani Rute Internasional - Regional

Rabu, 22 Juli 2026 – 18:36 WIB
Menhub Setujui Reaktivasi Bandara Husein, Siap Layani Rute Internasional - Regional - JPNN.COM
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi didampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam kegiatan groundbreaking Mass Transit Project Bus Rapid Transit (BRT) di Depo BRT Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara tidak hanya fokus pada rute penerbangan domestik saja, tetapi juga internasional.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan kementerian menyetujui pengaktifan kembali layanan penerbangan Bandara Husein Sastranegara yang akan dimulai di bulan Agustus mendatang.

"Pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sepakat untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein untuk melayani penerbangan domestik, dan juga tadi pak gubernur menyampaikan bahwa akan segera mengirimkan surat untuk meminta Bandara Husein juga melayani penerbangan internasional yang bersifat regional," kata Dudy saat ditemui di Depo BRT Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7).

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Dudy menuturkan, dalam perbincangannya dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, muncul usulan agar Bandara Husein tidak hanya melayani rute domestik saja.

Penerbangan internasional regional, dengan tujuan negara tetangga seperti Singapura dan Kuala Lumpur, juga kembali beroperasi.

Ini untuk memfasilitasi wisatawan mancanegara yang ingin berwisata ke Kota Bandung.

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Sementara itu, Bandara Husein Sastranegara akan memiliki sekitar 24 rute domestik, sedangkan untuk internasional, masih dalam proses perizinan.

"Kami akan memberikan izin untuk penerbangan domestik karena yang nanti akan mengoperasikan Bandara Husein itu adalah BUMN, dalam hal ini Angkasa Pura, Kemudian izin yang sudah kami berikan itu, ada sekitar 20 atau 24 rute domestik, dan tadi sesuai dengan permintaan pak gubernur, kami akan memberikan izin untuk penerbangan internasional regional," ujarnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara tidak hanya fokus pada rute penerbangan domestik saja.

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TAGS   bandara husein sastranegara  Rute internasional  Bandara Husen Sastranegara  Bandara Internasional Jawa Barat 
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