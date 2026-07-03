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JPNN.com - Nasional - Hukum

Menhut: Amplop Bupati Kuansing Dikembalikan 17 Hari sebelum OTT & Tak Ada Pelepasan Hutan

Jumat, 03 Juli 2026 – 17:04 WIB
Menhut: Amplop Bupati Kuansing Dikembalikan 17 Hari sebelum OTT & Tak Ada Pelepasan Hutan - JPNN.COM
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla di Palembang, Rabu (6/5). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan dalam mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Pernyataan itu disampaikan Raja Juli saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Jumat (3/7).

Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkap kronologi pengembalian sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing usai audiensi resmi di kantor kementerian.

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Raja Juli menegaskan bahwa pertemuan dengan Bupati Kuansing berlangsung secara terbuka dan sesuai prosedur.

Audiensi tersebut, kata dia, diawali dengan surat permohonan resmi dari pemerintah daerah, dipublikasikan melalui media sosial, serta dilengkapi daftar hadir dan notulensi yang siap diserahkan kepada KPK apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan.

“Kami di Kementerian Kehutanan, terutama saya sebagai Menteri Kehutanan, mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di republik ini. Kami akan kooperatif membantu KPK. Pertemuan pagi ini pun merupakan inisiatif saya sebagai bentuk itikad baik untuk membantu proses penegakan hukum,” ujar Raja Juli.

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Ia mengatakan, usai audiensi pada 2 Juni 2026, dirinya mengetahui adanya sebuah amplop tertutup yang ditinggalkan Bupati Kuansing.

Tanpa membuka atau mengetahui isi amplop tersebut, Raja Juli langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya karena merasa tidak memiliki hak atas barang tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Raja Juli saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Jumat (3/7).

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TAGS   menhut  Raja Juli Antoni  bupati kuansing  KPK  Menteri Kehutanan 
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