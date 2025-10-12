Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menhut Anggap Perhutanan Sosial Terlalu Penting, Tak Mau Digarap Ala Kadarnya

Minggu, 12 Oktober 2025 – 17:10 WIB
Menhut Anggap Perhutanan Sosial Terlalu Penting, Tak Mau Digarap Ala Kadarnya - JPNN.COM
Menhut Raja Juli Antoni di Makassar, Sulsel, Jumat (10/10). Foto: Dokumentasi Kemenhut

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan Perhutanan Sosial telah memberikan kontrubusi nyata pada pembangunan ekonomi inklusif, sehingga penting dikerjakan bukan sekadarnya.

Pernyataan itu dia sampaikan saat menutup rapat koordinasi menyangkut Perhutanan Sosial di Makassar, Sulsel, Jumat (10/10).

"Terlalu penting untuk dikerjakan dengan ala kadarnya. Perhutanan Sosial memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi inklusif," ujar Raja Juli melalui keterangan persnya, Minggu (12/10).

Baca Juga:

Eks Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) itu mengatakan saat ini kuantitas menggarap Perhutanan Sosial memang diutamakan.

Hanya saja, Raja Juli tidak ingin pembentukan Perhutanan Sosial dipinggirkan ketika mengejar kuantitas.

"Target Perhutanan Sosial sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 menetapkan sasaran 12,7 juta hektar akses kelola, 25.000 KUPS Mandiri, dan 25.000 pendamping pada tahun 2030," katanya.

Baca Juga:

Raja Juli melanjutkan persoalan kuantitas mengejar target Perhutanan Sosial memerlukan kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak.

Pria kelahiran Riau itu mengatakan target Perhutanan Sosial yakni 12,7 juta hektare akses kelola pada 2030. 

Menhut Raja Juli Antoni mengaku tak ingin Perhutanan Sosial digarap sekadarnya, karena program itu sudah berkontribusi ke pembangunan ekonomi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   menhut  Menhut Raja Juli Antoni  Menteri Kehutanan  Perhutanan Sosial 
BERITA MENHUT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp