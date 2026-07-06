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JPNN.com - Nasional - Hukum

Menhut Apresiasi Langkah KPK Bersihkan Tata Kelola Kehutanan

Senin, 06 Juli 2026 – 17:35 WIB
Menhut Apresiasi Langkah KPK Bersihkan Tata Kelola Kehutanan - JPNN.COM
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di sela pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup Jepang Ishihara Hirotaka di Tokyo, Jepang, Selasa (31/3/2026). (ANTARA/HO-Kemenhut RI)

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan terbuka untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi. Menhut Raja Juli Antoni mengapresiasi langkah KPK dalam membersihkan tata kelola kehutanan.

“Sekali lagi apa yang dilakukan oleh KPK, kami apresiasi,” kata Raja Juli Antoni di Jakarta, Senin (6/7).

Dia memastikan, Kementerian Kehutanan siap membantu KPK terkait dokumen maupun keterangan yang dibutuhkan. Hal ini menurut Raja Juli Antoni sebagai bagian dari pembenahan tata kelola di sektor kehutanan.

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“Kami bantu KPK karena ini bagian dari proses bebenah di Kemenhut kalau benar ada masalah tersebut,” ujarnya.

“Apabila ada dokumen yang dibutuhkan, apabila perlu kami dipanggil, saya dipanggil, insyaallah kami akan penuhi karena sekali lagi ini dalam rangka pemberantasan korupsi, memperbaiki sektor kehutanan kita,” sambung Raja Juli Antoni.

Raja Juli Antoni menegaskan perbaikan tata kelola kehutanan menjadi tanggung jawabnya sebagai Menteri Kehutanan. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, untuk menciptakan tata kelola hutan yang transparan dan anti suap. (dil/jpnn)

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Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

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TAGS   menhut  KPK  Raja Juli Antoni  tata kelola kehutanan  korupsi 
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