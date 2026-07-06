Menhut Apresiasi Langkah KPK Bersihkan Tata Kelola Kehutanan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kehutanan terbuka untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi. Menhut Raja Juli Antoni mengapresiasi langkah KPK dalam membersihkan tata kelola kehutanan.

“Sekali lagi apa yang dilakukan oleh KPK, kami apresiasi,” kata Raja Juli Antoni di Jakarta, Senin (6/7).

Dia memastikan, Kementerian Kehutanan siap membantu KPK terkait dokumen maupun keterangan yang dibutuhkan. Hal ini menurut Raja Juli Antoni sebagai bagian dari pembenahan tata kelola di sektor kehutanan.

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“Kami bantu KPK karena ini bagian dari proses bebenah di Kemenhut kalau benar ada masalah tersebut,” ujarnya.

“Apabila ada dokumen yang dibutuhkan, apabila perlu kami dipanggil, saya dipanggil, insyaallah kami akan penuhi karena sekali lagi ini dalam rangka pemberantasan korupsi, memperbaiki sektor kehutanan kita,” sambung Raja Juli Antoni.

Raja Juli Antoni menegaskan perbaikan tata kelola kehutanan menjadi tanggung jawabnya sebagai Menteri Kehutanan. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, untuk menciptakan tata kelola hutan yang transparan dan anti suap. (dil/jpnn)



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