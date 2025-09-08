Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menhut Main Domino Bareng Aziz Wellang, Karding: Saya Bertanggung Jawab Penuh

Senin, 08 September 2025 – 13:46 WIB
Menhut Main Domino Bareng Aziz Wellang, Karding: Saya Bertanggung Jawab Penuh - JPNN.COM
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengaku mengundang Menhut Raja Juli Antoni untuk bersilaturahmi ke posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

"Prinsipnya begini, yang mengundang Pak Raja Juli itu saya dan itu di posko saya," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9).

Diketahui, belakangan heboh foto yang memotret Raja Juli sedang bermain domino di sebuah tempat dengan pengusaha dan juga tersangka kasus pembalakan liar Aziz Wellang.

Baca Juga:

Aziz diketahui menjabat Wakil Bendahara Umum KKSS dan Karding menempati posisi sekjen di organisasi yang sama.

Karding meminta semua pihak tidak menyalahkan Raja Juli setelah heboh foto bermain domino, karena eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu hadir memenuhi undangan.

"Jadi, kalau ada apa-apa, saya yang bertanggung jawab penuh, jangan salahkan Raja Juli," lanjut dia.

Baca Juga:

Karding mengatakan Raja Juli saat datang ke lokasi tidak langsung bermain domino, melainkan diajak berbicara empat mata di area belakang posko.

"Mengobrol, lah, kami di tempat lain di belakang dua sampai tiga jam," ujar dia.

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjadi pihak yang mengundang Menhut Raja Juli Antoni untuk bersilaturahmi ke posko KKSS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Abdul Kadir Karding  Menteri P2MI  domino  Menhut Raja Juli Antoni  Azis Wellang 
BERITA ABDUL KADIR KARDING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp