Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Menhut Raja Juli Apresiasi Kepala Daerah yang Berkomitmen Menjaga Hutan

Rabu, 31 Desember 2025 – 10:10 WIB
Menhut Raja Juli Apresiasi Kepala Daerah yang Berkomitmen Menjaga Hutan - JPNN.COM
Pertemuan koordinasi pelaksanaan REDD+ berbasis yurisdiksi yang digelar secara daring, pada Selasa (30/12/2025). Foto: dokumentasi Kemenhut

jpnn.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengapresiasi komitmen para gubernur dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup di wilayah masing-masing.

Menurut dia, hal itu sebagai fondasi utama keberhasilan Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim global.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan koordinasi pelaksanaan REDD+ berbasis yurisdiksi yang digelar secara daring, pada Selasa (30/12).

Baca Juga:

Pertemuan diikuti oleh gubernur atau yang mewakili dan kepala dinas yang membidangi kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Maluku Utara.

Raja Juli menegaskan bahwa sektor kehutanan memegang peran kunci dalam pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) melalui pengurangan emisi gas rumah kaca nasional.

Implementasi REDD+ dan komitmen FOLU Net Sink 2030 menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian target tersebut.

Baca Juga:

“Keberhasilan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pengelolaan hutan di tingkat daerah. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi prasyarat utama,” ujar Raja Juli.

Dalam pertemuan tersebut, Kemenhut juga menyampaikan peluang pendanaan melalui skema ART-TREES, yang menerapkan pendekatan yurisdiksi berbasis kinerja dengan menjunjung integritas lingkungan dan akuntabilitas internasional.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengapresiasi komitmen para gubernur dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup di wilayah masing-masing.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hutan  menhut  Raja Juli  Raja Juli Antoni  Papua  Sulawesi Tengah  Maluku Utara  Gubernur 
BERITA HUTAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp