JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menhut Raja Juli-Aziz Wellang Terpotret Main Domino, Legislator: Cukup DPR yang Teledor

Senin, 08 September 2025 – 15:17 WIB
Politikus Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyebut pihak eksekutif seharusnya bisa belajar dari parlemen untuk tidak melakukan tindakan yang membuat malu.

Dia berkata demikian demi menanggapi heboh foto Menhut Raja Juli Antoni terpotret bermain domino dengan tersangka pembalakan liar Aziz Wellang. 

"Cukup DPR hari ini menjadi korban karena keteledoran kami, jangan sampai kemudian pemerintah melakukan hal yang sama," kata Irma ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9).

Dia melanjutkan aksi Raja Juli yang terpotret main domino dengan Aziz berpotensi menurunkan kepercayaan rakyat ke pemerintah. 

"Saya kira itu membuat masyarakat nanti tidak akan percaya dengan pemerintah maupun DPR, itu konsekuensinya sangat berat, ya, sangat berat," lanjutnya.

Irma berharap ke depan parlemen dan pemimpin lembaga eksekutif bisa bekerja maksimal dan tak membuat aksi memalukan yang mengikisi kepercayaan rakyat.

"Jaga diri agar masyarakat percaya bahwa kami parlemen dan pemerintah itu betul-betul bisa menjadi bagian dari yang diharapkan masyarakat untuk bisa menyejahterakan masyarakat," kata dia.

Sebelumnya, Menhut Raja Juli menanggapi terkait foto dirinya bersama Azis Wellang yang merupakan tersangka kasus pembalakan liar.

