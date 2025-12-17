Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menhut Raja Juli: Pemerintah Mempercepat Pengakuan 1,4 Juta Hektare Hutan Adat

Kamis, 18 Desember 2025 – 01:34 WIB
Menhut Raja Juli: Pemerintah Mempercepat Pengakuan 1,4 Juta Hektare Hutan Adat - JPNN.COM
Menhut Raja Juli Antoni dalam Lokakarya Nasional Gerak Bersama Percepatan Penetapan 1,4 Juta Hektar Hutan Adat, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/12). Foto: dokumentasi Kementerian Kehutanan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah akan mempercepat pengakuan 1,4 juta hektare hutan masyarakat adat.

Percepatan pengakuan itu disebut sesuai dengan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan Raja dalam acara Lokakarya Nasional Gerak Bersama Percepatan Penetapan 1,4 Juta Hektare Hutan Adat, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/12).

Baca Juga:

“Perintah presiden kami akan memberikan atau mempercepat pengakuan 1,4 juta hektare masyarakat hukum adat,” ucap Raja Antoni.

Untuk itu, dia menegaskan pentingnya perubahan cara berpikir dan pendekatan struktural dalam menjaga hutan Indonesia.

Raja Juli menilai bahwa menjaga hutan dengan metode lama namun mengharapkan hasil yang berbeda merupakan kekeliruan mendasar.

Baca Juga:

“Menjaga hutan dengan baik tetapi dari segi metode dan struktur kami lakukan yang lama tetapi berharap perubahan. Kami harus berubah, dengan kelapangan hati, saya mengajak bapak ibu sekalian,” kata dia.

Politikus PSI itu lalu menyoroti ketimpangan pengelolaan kawasan hutan, termasuk luasnya kawasan yang tidak sebanding dengan kapasitas pengamanan atau jumlah polisi hutan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah akan memberikan atau mempercepat pengakuan 1,4 juta hektare hutan masyarakat adat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   menhut  Raja Juli Antoni  Hutan adat  Menteri Kehutanan 
BERITA MENHUT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp