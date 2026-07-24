Menhut Raja Juli Tancap Gas Wujudkan Layanan Kehutanan Berbasis Digital

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong percepatan transformasi layanan di lingkungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui digitalisasi berbagai layanan dan perizinan demi menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan.

Hal ini disampaikan Menhut Raja Juli dalam rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Selasa (21/7).

Dia menilai perubahan di lingkungan Kemenhut mulai menunjukkan hasil yang positif.

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Tidak hanya karena penyempurnaan regulasi, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya kerja.

“Saya merasakan progres yang luar biasa. Dulu yang rasanya tidak mungkin, sekarang jadi mungkin, dengan perubahan mindset, kultur maupun regulasi yang kami lakukan. Kami perbaiki pelayanan terutama kepada publik,” kata Menhut Raja Juli.

Untuk mempercepat transformasi tersebut, Sekjen PSI itu meminta seluruh unit eselon I memetakan layanan yang dimiliki agar dapat menentukan prioritas digitalisasinya.

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Beberapa digitalisasi yang dilakukan, yakni etiket Taman Nasional, pengaduan dalam peneggakan hukum (Gakkum), Portal Elektronik Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (Pesats) hingga Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi).

Menurutnya wajah pelayanan publik di Kemenhut harus mengikuti perkembangan zaman.