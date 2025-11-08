Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Menhut Sebut 1,4 Juta Hektare Hutan Adat Bentuk Bukti Kepedulian Prabowo pada Lingkungan

Sabtu, 08 November 2025 – 12:10 WIB
Menhut Raja Juli Antoni mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam Climate Summit di Belem, Brasil. Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam Climate Summit di Belem, Brasil.

Raja Antoni menegaskan kembali komitmen Indonesia memberikan 1,4 juta hektare hutan adat untuk masyarakat.

“Tadi juga ada komitmen pemerintah Indonesia, untuk memberikan hak seluas 1,4 juta hektare kepada masyarakat hukum adat,” kata Raja Antoni dikutip JPNN.com, Sabtu (8/11).

Dalam acara ini, Hashim Djojohadikusumo menjadi pembicara mewakili Presiden Prabowo Subianto.

Selama rangkaian COP 30 ini, Hashim didampingi oleh Menhut Raja Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol sebagai delegasi yang diutus oleh Prabowo.

Raja Antoni menuturkan 1,4 juta hektare ini menjadi bukti keperdulian Prabowo kepada lingkungan dan masyrakat.

“Bagian dari keperdulian Pak Presiden terhadap lingkungan sekaligus untuk masyarakat yang selama ini termajinalkan,” tuturnya.

Sementara itu, Hashim dalam pidatonya pada acara tersebut mengumumkan secara resmi kepada dunia komitmen Prabowo dalam mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat.

