JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Menhut: Tantangan Kita Bersama Menjaga Hutan Tropis yang Angkanya Makin Menurun

Minggu, 31 Agustus 2025 – 12:00 WIB
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, Sabtu (30/8) kemarin. Source for JPNN

jpnn.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan Indonesia diakui sebagai superpower, karena Tanah Air memiliki hutan tropis besar mencakup sekitar sepuluh persen dari luas kawasan itu di dunia. 

Hal demikian dikatakan dalam sambutan di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, Sabtu (30/8) kemarin.

"Kita diakui sebagai superpower dari negara-negara yang memiliki hutan tropis. Ini kebanggan untuk menunjukkan bagi kita betapa kayanya negeri ini," kata dia seperti dikutip Minggu (31/8).

Menurut Raja Juli, status besarnya hutan tropis menjadi kebanggan sekaligus tantangan bersama dalam menjaga kawasan tersebut. 

"Tantangan bersama bagi kita bagimana menjaga hutan tropis yang angkanya makin menurun," ujar politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Selain itu, Raja Juli menyebut Indonesia saat ini menjadi negara megabiodiversity yang memiliki keanekaragaman hayati. 

Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu menyebutkan 17 persen burung dunia hingga sepuluh persen tumbuhan bunga ada di Indonesia.

"Saya mendapatkan catatan 17 persen dari burung dunia rumahnya itu di Indonesia, 12 persen dari mamalia juga berada di Indonesia, dan 16 persen reptil juga milik indonesia dan 10 persen dari tumbuhan yang memiliki bunga-bungaan juga berada di Indonesia," tutur Raja Juli.

