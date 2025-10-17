Menhut Ungkap Alumnus Fakultas Kehutanan UGM, dari Jokowi hingga Dirjen di Kemenhut

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan Fakultas Kehutanan UGM banyak melahirkan sosok yang berkontribusi dalam menjaga alam di Indonesia.

Hal demikian dikatakan Raja Juli dalam Rapat Senat Terbuka Dies Natalies ke-62 Fakultas Kehutanan UGM di Yogyakata, Jumat (17/10).

“Fakultas Kehutanan UGM, memiliki kontribusi luar biasa di bidang kehutanan Indonesia sampai saat ini ada beberapa alumni Fakultas Kehutanan UGM yang saat ini masih menjadi Dirjen di Kemenhut," kata dia seperti dikutip dari keterangan persnya, Jumat.

Raja Juli mengatakan sosok Wamenhut Rohmat Marzuki, Dirjen KSDAE Satyawan Pudyatmoko, Dirjen PDASRH Dyah Murtiningsih, Dirjen Gakkum Dwi Januanto Nugroho ialah alumnus Fakultas Kehutanan UGM.

Selain itu, Raja Juli juga menyebut sosok Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi alumnus Fakultas Kehutanan UGM mampu menjaga alam dan Indonesia.

"Last but not least ini dia Presiden ketujuh RI Bapak Joko Widodo tidak hanya berhasil menjaga hutan tapi juga berhasil menjaga Indonesia,” kata Menhut.

Adapun, nama-nama yang disebut Raja Juli turut hadir dalam Senat Terbuka Dies Natalies ke-62 Fakultas Kehutanan UGM.

Raja Juli dalam kegiatan sempat mengungkapkan program prioritas Kemenhut demi mendukung Asta Cita ke 2 dan ke 5 pemerintahan Prabowo Subianto di antaranya digitalisasi layanan, penguasaan hutan yang berkeadilan, hutan sebagai sumber swasembada pangan, nenjaga hutan indonesia sebagai paru-paru dunia ,dan one map policy.