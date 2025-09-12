Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Menhut Ungkap Target Penanaman Mangrove pada 2025, Sebegini Luasnya

Jumat, 12 September 2025 – 00:41 WIB
Menhut Ungkap Target Penanaman Mangrove pada 2025, Sebegini Luasnya - JPNN.COM
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (tengah) saat menghadiri acara Mengroves for Coastal Resilience di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (10/9) kemarin. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan pihaknya menargetkan rehabilitasi mangrove dengan luas mencapai 15.412 hektare yang dilakukan di empat provinsi selama 2025.

Hal demikian dikatakanya setelah menghadiri acara Mengroves for Coastal Resilience di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (10/9) kemarin.

Diketahui, target rehabilitasi mangrove melalui program Mengroves for Coastal Resilience pada 2025 mendapai 15.412 hektare.

Baca Juga:

Program itu dilakujan di empat provinsi, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Utara.

Raja Juli menyebutkan sebanyak 3.322 hektare di Sumut akan ditanami mangrove sebagai upaya rehabilitasi lahan.

“Saya mengapresiasi upaya rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh masyarakat," ujar dia dalam keterangan persnya dikutip, Kamis (11/9).

Baca Juga:

Raja Juli menyebutkan kawasan yang ditanami mangrove di Sumut ialah wilayah bekas area tambang kuarsa yang masif dan menyebabkan abrasi. 

"Namun, sekarang tutupan vegetasi mangrove sudah semakin pulih,” lanjut eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu.

Menhut Raja Juli Antoni menyebutkan pihaknya menargetkan rehabilitasi mangrove pada 2025. Sebegini luasnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menhut Raja Juli Antoni  mangrove  IKN  kepiting 
BERITA MENHUT RAJA JULI ANTONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp